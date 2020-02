Atomic Heart: Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer an

Mundfish veröffentlichte kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Atomic Heart.

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um den kommenden Ego-Shooter Atomic Heart, aber jetzt bekommen wir endlich wieder neue Spielszenen zu sehen.

Und zwar wurde ein neuer Gameplay-Teaser veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, wie absurd dieses Spiel ist – was mir übrigens sehr gut gefällt.

In diesem Adventure-Ego-Shooter, werdet ihr in ein alternatives Universum auf dem Höhepunkt der Sowjetunion verfrachtet. Ihr übernehmt die Rolle des Spezialagenten P-3, der versucht, herauszufinden, was sich in der “Einrichtung 3826” abspielt, in der Roboter durchzudrehen scheinen.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

In Atomic Heart erwarten uns ziemlich coole Ideen und eine abgefahrene Inszenierung, die vor allem Fans von Bioshock und Prey gefallen dürfte.