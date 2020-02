Beta-Test von Shadow Arena gestartet

Das Studio Pearl Abyss kündigte an, dass die Beta des neuen Arena-Fighter Shadow Arena begonnen hat.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass die Beta des Arena-Fighters Shadow Arena im Februar an den Start gehen würde. Nun ist die Btea verfügbar und über diesen Link könnt ihr euch registrieren. Die Beta steht bis zum 8. März über Steam zur Verfügung.

Offiziell heißt es dazu: “In Shadow Arena treten 40 Spieler in einer gnadenlosen Schlacht gegeneinander an, aus der nur ein Kämpfer als Sieger hervorgehen kann. In der Beta können die Spieler zwischen neun Charakteren mit einzigartigen Kampfstilen auswählen. Um es an die Spitze zu schaffen, müssen sie Monster töten und Loot sammeln, um ihre Ausrüstung und Statuswerte zu verbessern. Das Wichtigste für den Sieg sind allerdings perfekt getimte Angriffe und Ausweichmanöver.”

Übrigens: Für die Beta wurde ein neuer Held, Badal The Golden zur Auswahl hinzugefügt. Der Nahkämpfer besitzt die Fähigkeit, sich mit einer Vielzahl an Buffs im Kampf zu stärken. Dieser Charakter eignet sich vor allem für Spieler, die einen ehrlichen Nahkampf mit blanken Fäusten und Kombos bevorzugen.

Dieser Trailer zeigt den neuen Helden in Aktion:

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die Kombination aus MOBA und Battle Royale ist auf jeden Fall interessant. Wir sind schon gespannt, wie die Beta bei der Community ankommt.