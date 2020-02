BioWare bestätigt, dass Anthem vollständig überarbeitet wird

Das Studio BioWare verkündete kürzlich, dass das Sci-Fi-Multiplayer-Spiel Anthem komplett überarbeitet wird.

Im November letzten Jahres berichteten wir darüber, dass BioWare angeblich plant, das Spiel Anthem komplett zu überarbeiten. Der Grund: Das Spiel ist einfach nicht gut genug und das spiegelte sich auch im Feedback der Spieler wieder.

In einem neuen Blog-Beitrag verkündete das Studio nun, dass Anthem tatsächlich komplett überarbeitet wird. Dazu heißt es: “Im letzten Jahr hat das Team hart daran gearbeitet, Stabilität, Leistung und die allgemeine Lebensqualität zu verbessern und gleichzeitig drei Staffeln mit neuen Inhalten und Funktionen bereitzustellen. Wir haben auch euer Feedback erhalten, dass Anthem eine zufriedenstellendere Loot-Erfahrung, eine bessere langfristige Weiterentwicklung und ein erfüllenderes Endgame benötigt. Wir sind uns also bewusst, dass noch wesentlich mehr getan werden muss, um das volle Potenzial der Erfahrung auszuschöpfen, und dass eine umfassendere Neuerfindung erforderlich ist als eine Aktualisierung oder Erweiterung. In den kommenden Monaten werden wir uns auf eine längerfristige Neugestaltung des Erlebnisses konzentrieren und insbesondere daran arbeiten, die Kern-Gameplay-Schleife mit klaren Zielen neu zu erfinden, Herausforderungen und Fortschritte mit sinnvollen Belohnungen zu motivieren – und dabei den Spaß am Fliegen und Kämpfen in einem riesigen Science-Fantasy-Setting zu bewahren. Und um das richtig zu machen, werden wir etwas tun, was wir gerne beim ersten Mal getan hätten – einem fokussierten Team die Zeit geben, zu testen und zu iterieren, wobei wir uns zuerst auf das Gameplay konzentrieren.”

“In der Zwischenzeit werden wir die aktuelle Version von Anthem weiter ausführen, uns jedoch von den kompletten Seasons entfernen, da das Team auf die Zukunft von Anthem hinarbeitet. Wir werden das Spiel mit Ereignissen am Laufen halten, Aktualisierungen speichern und vergangene saisonale und kataklysmische Inhalte erneut betrachten – beginnend mit unserem Jubiläum gegen Ende des Monats.”

Mit anderen Worten: Anthem wird in den kommenden Monaten völlig auf den Kopf gestellt und ich bin schon sehr gespannt, ob es BioWare tatsächlich noch schafft, Anthem zu einem erfolgreichen Spiel zu machen.

Sobald es weitere Neuigkeiten dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

