Blue Protocol: Hier ist der neueste Trailer zum Online-Action-Rollenspiel

in

Bandai Namco veröffentlichte kürzlich einen weiteren Trailer zum kommenden Online-Action-Rollenspiel Blue Protocol, der neue Szenen aus dem Titel zeigt.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das kommende Rollenspiel Blue Protocol, aber nun veröffentlichte Bandai Namco einen neuen Gameplay-Trailer.

In diesem Clip bekommen wir viele neue Spielszenen zu sehen, die einen guten Eindruck davon geben, was uns im Spiel erwartet: viel Action und eine ziemlich coole Grafik. Es sieht fast so aus, als würde man einen Anime spielen und das kommt ziemlich cool.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier ist der neue Trailer:

Blue Protocol basiert auf der Unreal Engine 4 und wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Abgesehen davon setzen die Entwickler auf ein Echtzeit-Kampfsystem.

Die nächste Beta-Phase wird übrigens im März gestartet und die Registrierung dafür wird am 12. Februar eröffnet.

Bisher gibt es noch keinen Release-Termin für das Spiel.

Die offizielle Seite zum Spiel erreicht ihr über diesen Link.

Weitere News und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Spiel sieht richtig gut aus. Wir freuen uns schon, den Titel endlich ausprobieren zu können. Vor allem der Grafikstil kann schon hetzt überzeugen.