Bungie arbeitet an einem “komödiantischen” Spiel mit “skurrilen Charakteren”

Bungie sucht gerade nach einem Art Director, der für ein “komödiantisches” Spiel mit “skurrilen Charakteren” verantwortlich sein wird.

Bungie ist für Spiele wie Halo und Destiny bekannt, mit Comedy hatte das Studio bisher nicht viel am Hut. Eine neue Stellenazeige deutet jedoch darauf hin, dass das Studio an einem “komödiantischen” Spiel arbeitet.

“Bist du auf der Mission, Spiele zu entwickeln, die Spieler in starken Communities zusammenbringen?”, heißt es in der Stellenbeschreibung. “Möchtest du an etwas komödiantischem mit fröhlichen und skurrilen Charakteren arbeiten? Denkst du viel darüber nach, wie Kunst das Gameplay beeinflusst, wie das Charakter-Design Fan-Cosplays ermöglicht oder wie Charakter-Posen und -Umgebungen zu verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt sprechen?”

“Als Incubation Art Director definierst du das Erscheinungsbild einer neuen Bungie-IP und arbeitest an allen Aspekten der Kunst, um einen Prototyp auf dem Weg zur Produktion zu führen”, so die Beschreibung weiter.

Über diesen Link gelangt ihr zur Anzeige.

Bisher gibt es keine Infos dazu, an welchem Spiel Bungie da gerade arbeitet, aber sollte sich das ändern, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Was Bungie da wohl in der Mache hat? Bis wir das erfahren, werden wohl noch ein paar Monate ins Land ziehen.