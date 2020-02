Call of Duty: Warzone – Battle Royale-Modus geleakt

in

Call of Duty: Modern Warfare bekommt einen Battle Royale-Modus spendiert und dieser heißt anscheinend Call of Duty: Warzone. Mittlerweile sind einige Hinweise dazu aufgetaucht.

Vor einigen Tagen wurde ein Video veröffentlicht, das auf einen Battle Royale-Modus in Call of Duty: Modern Warfare hindeutet. Dieses Video könnt ihr euch hier ansehen:

Abgesehen davon tauchte auf Reddit kürzlich ein Bild mit dem Schriftzug “Call of Duty: Warzone” auf, bei dem es sich laut mehreren Quellen angeblich um keinen Fake handeln soll. Das Bild findet ihr über diesen Zeilen.

Mittlerweile sind noch mehr Infos dazu aufgetaucht. So Call of Duty: Warzone ein Standalone-Spiel werden. Mit anderen Worten: Auch diejenigen, die Call of Duty: Modern Warfare nicht besitzen, werden CoD: Warzone spielen können.

Das alles wurde noch nicht bestätigt, aber für mich hört sich das nach einem sinnvollen Schritt an. Schließlich würde CoD dadurch mit Sicherheit viele Spieler hinzugewinnen. Wir werden sehen.

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis es neue Infos dazu gibt. Sollte es Neuigkeiten geben, dann lassen wir es euch wissen.

Ein Battle Royale-Modus für CoD als Standalone-Spiel? Nur her damit. Wir hoffen, dass wir nicht mehr zu lange auf offizielle Informationen warten müssen.