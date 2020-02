“Candyman”: Hier ist der erste Trailer zum Horrorfilm

in

Universal Pictures hat kürzlich den ersten Trailer zum kommenden Horrorfilm “Candyman” veröffentlicht.

Erinnert ihr euch noch an den Film “Candyman’s Fluch” von Bernard Rose aus dem Jahr 1992? Am 18. Juni 2020 startet mit “Candyman” das Sequel des Kultfilms in die deutschen Kinos.

Regie führt Nia DaCosta (“Little Woods”) und produziert wird der Film von Jordan Peele (“Get Out”). “Candyman” dreht sich um einen Künstler, der in eine neue Nachbarschaft in Chicago zieht und dort auf die Legende des Candyman stößt.

Für alle, die noch nichts davon gehört haben: Wenn man dessen Namen fünf Mal vor einem Spiegel ausspricht, kommt der Candyman – und dann beginnt das Morden.

Der Künstler ist fasziniert von dieser Legende und beginnt sie durch seine Werke zu verbreiten. Das führt schließlich dazu, dass auch der Candyman wieder sein Unwesen treibt.

Hier der Trailer:

Was haltet ihr von den ersten Szenen aus dem Film? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Der Trailer sieht auf jeden Fall interessant aus, aber ob der neue Film dem Klassiker das Wasser reichen kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Kinostart.