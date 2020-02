Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Story-Modus enthüllt

in

Bandai Namco Entertainment enthüllte kürzlich den Story-Modus für das kommende Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Vor einigen Tagen kündigte Bandai Namco Captain Tsubasa: Rise of New Champions an, ein Spiel zum beliebten Anime und Manga Captain Tsubasa. Jetzt wurde der Story-Modus enthüllt.

Offiziell heißt es dazu: “Der Story-Modus in Captain Tsubasa: Rise of New Champions lässt SpielerInnen die Geschichte von Tsubasa Ozora, die Tsubasa Episode, erleben. Neben dem gesamten National Middle School Turnier beinhaltet der Story-Modus auch noch weitere spannende Spiele und Original-Teile der Geschichte. Es werden nicht nur die Tachiban-Zwillinge, Hikaru Matsuyama und Kojiro Hyuga als Rivalen von Tsubasa erscheinen, sondern auch viele weitere Charaktere werden ihre besten Moves auf dem Spielfeld zeigen. Abhängig vom Spielstand und Spielverlauf erscheinen unterschiedliche Cutscenes, die entweder die Geschichte nacherzählen oder völlig neue Überraschungen bereithalten.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint im Laufe des Jahres für PC, PS4 und Nintendo Switch.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein abgefahrenes Fußballspiel, das nicht nur Fans des Animes gefallen wird.