Curse of the Dead Gods: Focus Home Interactive kündigt Skill-basiertes Rogue-like an

Publisher Focus Home Interactive und das Studio Passtech Games kündigten kürzlich das Skill-basierte Rogue-like Curse of the Dead Gods an.

Mal wieder Lust auf ein Rogue-like? Dann werft doch mal einen Blick auf Curse of the Dead Gods. Offiziell heißt es zum Spiel: “Du suchst nach Reichtümern, ewigem Leben, göttlichen Kräften – und findest einen Tempel, ein Labyrinth der Fallgruben, Fallen und Monster.



Deine Gier wird dich in den Tod treiben, doch auch so kannst du nicht entkommen. Erhebe dich, um wieder zu kämpfen. Dringe noch tiefer vor. Trotze den Gottheiten, die an diesem Orte lauern. Kämpfe dich durch Horden von Feinden in Gängen voller Fallen und Geheimnissen: Statuen, Sprengladungen, Dornen und noch Schlimmeres.



Sammle Relikte und stell dir ein Arsenal zusammen, damit dich nichts aufhalten kann. Die Verderbtheit wächst mit jedem Schritt in dir – du kannst sie befeuern oder ignorieren, doch jeder Fluch kann ein zweischneidiges Schwert sein.”

Das denken wir:

Der Grafikstil sieht ziemlich cool aus und das Spiel an sich macht schon jetzt einen guten Eindruck. Wer auf Rogue-likes steht, der sollte den Titel auf jeden Fall ausprobieren.