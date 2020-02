Cyberpunk 2077: Besitzer der Xbox One-Version erhalten kostenloses Series X-Update

CD Projekt RED verkündete kürzlich, dass Besitzer der Xbox One-Version von Cyberpunk 2077 ein kostenloses Series X-Update erhalten.

Bisher gibt es zwar noch keinen Termin für die Xbox Series X-Version von Cyberpunk 2077, aber das Studio CD Projekt RED verkündete trotzdem schon, dass Käufer der Xbox One-Version das Spiel kostenlos für die Next-Gen-Konsole erhalten.

Mit anderen Worten: Das Spiel unterstützt Microsofts Smart Delivery-Technologie, die dem Käufer eines Titels immer die beste Version zur Verfügung stellt. CD Projekt schreibt dazu: “Spieler sollten niemals gezwungen sein, dasselbe Spiel zweimal zu kaufen oder für Upgrades zu bezahlen. Besitzer von Cyberpunk2077 für Xbox One erhalten das Xbox Series X-Upgrade kostenlos, sofern verfügbar.”

Hier der Tweet dazu:

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w