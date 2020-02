Das Horror-Adventure Those Who Remain erscheint im Mai (Trailer)

Der Publisher Wired Productions und das Indie-Studio Camel 101 haben kürzlich das Veröffentlichungsdatum des Horror-Adventure Those Who Remain verkündet.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über das Horror-Adventure Those Who Remain berichtet haben, aber jetzt wurde endlich der Release-Termin verraten. Demnach soll das Spiel am 15. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Edward. Ihr begleitet ihn auf seinem Weg durch die Dunkelheit nach Dormont – eine einst verschlafene und nun in Geheimisse gehüllte Stadt, deren Bewohner auf mysteriöse Weise verschwinden.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der neue Trailer:

Offiziell Heißt es zum Spiel: “Verzerrt von der Dunkelheit und den Taten der Einwohner, findet dort eine immer schlimmer werdende Trennung vom Gefüge der Realität statt. Those Who Remain ist ein Story-getriebener First-Person-Adventure-Thriller, der seine atmosphärische Welt mit intensivem zermürbendem Horror kombiniert, der in die Untiefen der menschlichen Psyche abtaucht.

Edward versucht seine Affäre hinter sich zu lassen und sein Leben wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Ohne sich im Klaren darüber zu sein, was in Dormont geschieht und die kürzlichen Vermissten-Fälle auslöst, betritt er die Tiefen der Nacht. Die Spieler müssen dem unbehaglichen Grauen der Dunkelheit ins Auge blicken und die Schatten des Bösen überleben, die Edwards Verstand und Moral auf die Probe stellen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir wenigstens, wann das Spiel erscheint. Leider müssen wir noch eine ganze Weile auf den Release warten.