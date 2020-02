Daymare: 1998 erscheint im April für PS4 und Xbox One

Die Publisher Destructive Creations, All in! Games und Entwickler Invader Studios kündigten an, dass der Survival-Horror-Titel Daymare: 1998 im April für PS4 und Xbox One erscheint.

Heute habe ich mal wieder eine erfreuliche Nachricht für alle Survival-Horror-Freunde: Es wurde offiziell verkündet, dass das Spiel Daymare: 1998 am 28. April 2020 für PS4 und Xbox One erscheint.

“Nachdem wir das positive Feedback von Daymare: 1998 auf dem PC erhalten haben, freuen wir uns, dieses Spiel für Konsolenspieler anbieten zu können. Und unser Spiel in den Regalen von Einzelhandelsgeschäften zu sehen, ist ein wahr gewordener Traum. Ich hoffe, jeder wird seinen Besuch bei Keen Sight genießen”, sagt Michele Giannone, Business Development Director von Invader Studios.

Daymare: 1998 ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel mit Hardcore-Survival-Mechaniken und hartnäckigen Feinden. Offiziell heißt es dazu: “Die Handlung beginnt mit einer geheimen Forschungsanlage, einer tödlichen Biowaffe und einem speziellen Sicherheitsteam, das eine Sicherheitslücke untersuchen soll, die zu eskalieren droht. Schlüpfe in die Haut eines Elitesoldaten, eines Helikopterpiloten und eines Försters, die sich inmitten eines Vorfalls wiederfinden, der eine kleine, friedliche Stadt in eine Todeszone und ihre Einwohner in blutrünstige Monster verwandeln wird. Kümmere dich zunächst um die Kreaturen, bevor du nach weiteren Hinweisen suchst. Plane deine Schritte gründlich, denn deine Ressourcen sind begrenzt! Wenn ein Daymare zur Realität wird, ist alles möglich …”

Daymare wurde bereits im September 2019 für den PC veröffentlicht. Übr diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitre news, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Endlich ddürfen sich auch konsolenspieler auf Daymare freuen.. Wer auf Survival-Horror-Titel steht, der sollte sich den Titel schon mal vormerken.