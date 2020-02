DayZ ist in den nächsten Tagen Free to Play auf Steam

Bohemia Interactive kündigte kürzlich an, dass DayZ in den nächsten Tagen Free to Play auf Steam ist.

Ihr habt Lust, das Zombie-Survival-Spiel DayZ zu zocken, wollt aber dafür keine Kohle ausgeben? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: In den nächsten Tagen könnt ihr das Spiel kostenlos ausprobieren.

Auf Steam könnt ihr den Titel nämlich ab sofort bis zum 17. Februar kostenlos spielen. Ziemlich cool, oder? Hier der offizielle Tweet dazu:

🔥 Play DayZ for Free until February 17th!



You have until Monday, February 17th, at 7pm CET, to enjoy #DayZ for free on @Steam!

During this period, you can also get DayZ for 40% Off, and Livonia for 10% Off.

Are you ready, Survivors?https://t.co/t5SnoYnDpX pic.twitter.com/bC5vQUWaXf