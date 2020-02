Death Stranding: Fan entwickelt Laufband-Controller

in

Der YouTuber “Allen Pan” entwickelte für das Actionspiel Death Stranding einen Laufband-Controller.

Es gibt zwar mittlerweile einige Fitness-Controller für Konsolen, aber in den meisten Fällen hängen wir beim Zocken schlapp in der Couch. Und das, owohl es so viele Titel gibt, die sich zum Trainieren anbieten würden.

In Death Stranding von Kojima Productions müssen wir in der Rolle von Sam Bridges beispielsweise unzählige Kilometer zu Fuß zurücklegen, um Pakete auszuliefern. Wie wäre es da mit einem Controller, der zum Laufen animieren würde?

Genau das dachte sich wohl auch der Bastler “Allen Pan”. Er entwkelte einen Laufband-Controller für deas Spiel. Dafür verendete er ein defektes Laufband, das einfach ausgedrückt den linken Stick des PS4-Controllers ersetzt.

Läuft der Spieler auf dem Laufband, dann läuft auch Sam im Spiel. Hört sich verrückt an? Sieht auch so aus. Hier das Video zum Controller:

