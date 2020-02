Death Stranding: Patch bringt neue Funktion zu den GD-Warnungen ins Spiel

Kojima Productions veröffentlichte einen neuen Patch für das Spiel Death Stranding, der eine neue Funktion zu den GD-Warnungen ins Spiel bringt.

Der neueste Patch für das Spiel Death Stranding bringt nicht nur einige Performance-Verbesserungen ins Spiel, sondern auch eine Funktion, die den Titel noch herausfordernder macht.

Ihr könnt nun nämlich einstellen, wie früh ihr durch euer BB for GDs gewarnt werdet. Normal warnt euch euer BB sehr früh vor der nahenden Bedrohung. Mit der neuen Funktion, könnt ihr das ändern.

Hier die Patch Notes:

【News】There is an update for #DeathStranding launched today! The update now enables you to change the settings to not have the effect when you encounter the BTs every time. Make sure to change your settings from the title screen to do so. #TomorrowIsInYourHands pic.twitter.com/9J4k2hc0Cs