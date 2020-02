Deck13 bringt das SNES-Style JRPG Chained Echoes 2021 auf den Markt

in

Kürzlich verkündete der Publisher Deck 13, dass das SNES-Style JRPG Chained Echoes 2021 auf den Markt kommen wird.

Vor ungefähr einem Jahr wurde die Kickstarter-Kampagne des JRPGs Chained Echoes erfolgreich abgeschlossen. Mittlerweile hat sich Deck13 dem Projekt angenommen, um es 2021 für PC, PS4 und Nintendo Switch auf den Markt zu bringen.

In diesem Titel erwarten euch eine 16-Bit-SNES-Grafik, rundenbasierte Kämpfe, ein umfangreiches Skill- und Ausrüstungssystem und die Individualisierung eines eigenen Luftschiffes.

Hört sich cool an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer überzeugen.

Zum Spiel heißt es: “Nimm dein Schwert, kanalisiere deine Magie oder gehe an Bord deines Mechs. Chained Echoes ist ein 16-Bit-Rollenspiel im SNES-Stil, das in einer Fantasy-Welt spielt, in der Drachen genauso verbreitet sind wie pilotierte mechanische Anzüge. Folge einer Gruppe von Helden, die ein Land voller charmanter Charaktere, fantastischer Landschaften und bösartiger Feinde erkunden. Kannst du einem Kontinent Frieden bringen, auf dem seit Generationen Krieg herrscht und überall Verrat lauert?”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News zu Rollenspielen haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr cooles Rollenspiel, das Fans von Retro-RPGs unbedingt im Auge behalten sollten.