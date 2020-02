Der Entwickler von Dead Space stellt bald ein neues Spiel vor

Michael Condrey und sein neues Studio, 2K Silicon Valley, werden bald ihr neues Spiel vorstellen.

Kürzlich verkündete Take-Two Interactive, die Muttergesellschaft von 2K, dass Michael Condrey, Entwickler von Dead Space – unter der Fahne seines neuen Studios 2K Silicon Valley –, in “den kommenden Monaten” ein neues Spiel vorstellen wird.

Die Information wurde im Rahmen des letzten Finanz-Calls preisgegeben, bei dem Take-Two auch verriet, dass nicht nur 2K Silicon Valley bald ein Spiel enthüllen wird, sondern auch Hangar 13, das Studio hinter Mafia 3.

