Destiny 2: Festung der Schatten – Hier ist der Trailer zur Scharlach-Woche

Bungie verkündete kürzlich, dass die Scharlach-Woche in Destiny 2: Festung der Schatten in wenigen Tagen verfügbar ist.

In Destiny 2 startet in wenigen Tagen erneut die Scharlach-Woche, in der ihr euch mit euren Hüter-Kollegen neue Herausforderungen stellen müsst, um jede Menge Beute freizuspielen. Unter anderem erwarten euch eine Geist-Hülle, ein Ornament, eine Geste und ein Paar Sparrows.

Die Scharlach-Woche startet am 11. Februar und ist bis zum 18. Februar verfügbar. Offiziell heißt es dazu: “Es ist einmal wieder an der Zeit, die Bande anzuerkennen, die Hüter auf dem Schlachtfeld teilen. Vom 11. bis 18. Februar können sich Spieler mit Lord Shaxx im Turm treffen und das gewisse Feuer der Kameradschaft fühlen, das nur die Scharlach-Woche schüren kann. Die Botschaft ist klar: zu den Waffen greifen, vor nichts zurückschrecken und zusammenhalten.”

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Schön, dass Bungie nicht müde wird, uns mit neuen Events zu versorgen. Hoffen wir, dass der Support für Destiny 2 noch eine Weile anhält.