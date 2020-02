Devil May Cry 3: Capcom enthüllt weiteres Feature für die Switch

Capcom stellte kürzlich ein neues Feature für die Switch-Version von Devil May Cry 3. vor

Vor wenigen Tagen kündigte Capcom an, weitere Features der Switch-Version von Devil May Cry 3 zu verraten. Neben der Möglichkeit, jederzeit den Kampfstil wechseln zu können, ist nun bekannt, dass man im Spiel auch alle Waffen jederzeit wechseln kann.

Also ihr könnt nicht nur zwischen zwei Nahkampfwaffen und zwei Fernkampfwaffen wechseln, sondern zwischen allen verfügbaren Waffen, so wie es auch in Devil May Cry 4 und Devil May Cry 5 möglich ist.

Hier die offizielle Ankündigung:

Time for another feature reveal for #DevilMayCry 3 Special Edition on #NintendoSwitch: Weapon Switching! Hear it from producer Matt Walker (@retrootoko) himself. https://t.co/vbKnQ6doUZ pic.twitter.com/O6KRNUMrar — Devil May Cry (@DevilMayCry) January 30, 2020

Freut ihr euch schon auf den Release der Switch-Version? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Übrigens: Devil May Cry 3 für die Nintendo Switch erscheint am 20. Februar 2020.

Das denken wir:

Capcom hat sich für die Switch-Version von DMC3 ein paar ziemlich coole Ideen einfallen lassen. Wir freuen uns schon auf den Release.