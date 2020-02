Die Haunted PS1 Demo Disc erscheint in wenigen Tagen

Die Itch.io-Community Haunted PS1 veröffentlicht in wenigen Tagen die Haunted PS1 Demo Disc.

Heute habe ich mal wieder eine gute Nachricht für alle Horror-Fans: Und zwar veröffentlicht die Horror-Community Haunted PS1 mit der Haunted PS1 Demo Disc auf Itch.io am 6. Februar eine coole Low-Rez-Horrorspielsammlung.

Die Sammlung umfasst über 17 Demos von Horrorspielen. Diese sind alle im Stil alter PS1-Horrortitel gehalten. Unter anderem sind auch Spiele dabei, die noch nicht veröffentlicht wurden.

Hier der Tweet mit der Ankündigung:

Hey everyone, good news! We’ve set a release date for the Demo Disc and the list of demos is decided.



The Demo Disc will release on Thursday The 6th of February at https://t.co/1TAOXhRifN and will include demos of the games listed in the cover image below! pic.twitter.com/S598UhOjaV