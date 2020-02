Die Sims feiert 20. Geburtstag

Electronic Arts feiert in diesen Tagen den 20. Geburtstags der Lebenssimulation Die Sims.

Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass Die Sims einmal so erfolgreich werden würde? Das Spiel gibt es noch immer und die Community darf sich nach wie vor auf neue Erweiterungen und Updates freuen.

Zum 20. Geburtstag wird nun ein Ingame-Geburtstags-Whirlpool verschenkt. Dazu heißt es: “Sims können in diesem Objekt plaudern, nackt baden oder ein Techtelmechtel haben. Ihr müsst euch lediglich anmelden, um die Vorteile des Geburtstags-Whirlpools auf jeder Plattform nutzen zu können. Ihr findet ihn im Bau-Katalog in der Kategorie Outdoor-Aktivitäten. Genießt das Blubbern, entspannt euch und schwelgt in euren liebsten Erinnerungen an Die Sims, während wir eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Wir haben eine rasante Entwicklung durchlaufen.”

Übrigens: Das Team von Maxis stellte anlässlich des Jubiläums eine Infografik mit interessanten Fakten zusammen, die widerspiegeln, was die Spieler in den vergangenen 20 Jahren erschaffen und erlebt haben. Beispielweise wurden über 1,6 Milliarden Sims kreiert, mehr als 575 Millionen Haushalte erstellt und über 1,3 Milliarden Techtelmechtel vollzogen.

Hier die Infografik:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Der Erfolg von Die Sims ist ungebrochen. Wir sind schon gespannt, was die nächsten Jahre für die Reihe so bringen.

