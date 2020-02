Es gibt jetzt ein 4GB-HD-Texturpaket für Dark Messiah of Might & Magic

in

Der Modder “RaizuX” veröffentlichte ein 4GB-HD-Texturpaket für das Actionspiel Dark Messiah of Might and Magic.

Habt ihr damals das Spiel Dark Messiah of Might & Magic gespielt? Wenn nicht, dann habt ihr wirklich etwas verpasst, denn der Titel ist wirklich sehr gut. Mittlerweile ist die Grafik aber leider etwas angestaubt.

Aus diesem Grund veröffentlichte “RaizuX” “Dark Messiah Enhanced”. Hier handelt es sich um ein 4GB-HD-Texturpaket, das die meisten Texturen im Spiel verbessert.

Hier ein paar Screenshots, die zeigen, wie das Spiel mit installiertem Texturpaket aussieht:

Downloaden könnt ihr euch das Paket über diesen Link.

Dark Messiah of Might & Magic ist ein Action-Adventure das aus der First-Person-Perspektive gespielt wird und auf der Source Engine basiert. Entwickelt wurde der Titel von Arkane Studios.

Das denken wir:

Dark Messiah of Might & Magic ist wirklich ein tolles Spiel, das dank dieses Texturpakets wieder etwas zeitgemäßer aussieht.