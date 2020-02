Everspace 2: Closed Alpha startet Ende April 2020

in

Rockfish Games veröffentlichte kürzlich ein neues Update zum Weltraumspiel Everspace 2 und verriet, dass die Closed Alpha Ende April startet.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um den Titel Everspace 2 aber jetzt veröffentlichte Rockfish ein neues Update zum Spiel. Dazu heißt es: “Im Januar 2020 Update dreht sich alles um die neuen Drohnen, UI-Verbesserungen und -Neuheiten sowie einige fantastische Concept Artworks, die auch in dem ein oder anderen Cinematic im Spiel auftauchen werden.

Zudem konzentriert sich das Entwicklerteam derzeit auf die Weiterentwicklung der Spielwelt sowie die Einbindung der Hauptmissionen. Beim internen Playtest in der vergangenen Woche wurde zudem beschlossen, demnächst weitere Gameplay-Szenen zu veröffentlichen.”

Abgesehen davon wurde auch verraten, dass die Closed Alpha Ende April startet. Ein genauer Release-Termin wurde jedoch noch nicht genannt.

Das denken wir:

Wer auf Weltraum-Action steht, der sollte Everspace 2 unbedingt im Auge behalten. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechender Titel.