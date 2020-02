Final Fantasy 7 Remake: Seht euch hier den neuesten Trailer an

Square Enix veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Remake des Rollenspiels Final Fantasy 7.

Ihr habt ja mit Sicherheit bereits mitbekommen, dass das Remake von Final Fantasy 7 verschoben wurde, aber dafür wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns die Wartezeit bis zum Release etwas erleichtert.

Im nachfolgenden “Theme Song”-Trailer bekommen wir nicht nur neue Spielszenen, sondern auch einige neue Charaktere zu sehen. Fans werden sich vor allem auf den ersten Auftritt von Red XIII freuen.

Zum Clip heißt es: “Sieh dir den neuen Trailer zum Theme Song von Final Fantasy VII Remake an, welches am 10. April 2020 erscheinen wird. In diesem Trailer taucht ihr tiefer in die Abenteuer von Cloud, Tifa, Aerith und Barret in der Stadt Midgar ein.”

Der Trailer ist auf jeden Fall episch inszeniert und sehr sehenswert. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Das Spiel erscheint am 10. April für die PS4. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.,

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein tolles Rollenspiel, das nicht nur Fans des Klassikers gefallen wird.