Gerücht: Zelda: Breath of the Wild 2 Story- und Gameplay-Details aufgetaucht

Kürzlich sind neue Gerüchte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 im Netz aufgetaucht.

Na, freut ihr euch auch schon auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? Wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, dann mit Sicherheit. Bis zum Release müssen wir uns aber noch ein ganzes Weilchen gedulden. Dementsprechend wenige Informationen gibt es zum Spiel. Jetzt sind jedoch neue Gerüchte aufgetaucht.

Der Leaker “BobisTheWise” postete auf Reddit einige interessante Story- und Gameplay-Details zum Spiel. Diese stammen von einer ungenannten Quelle, die laut seiner Aussage aber zu 100 Prozent akkurat ist.

Die Quelle versorgte ihn bereits mit genauen Informationen zu dem Spiel, das ein Jahr vor seiner ersten Veröffentlichung zu Xenoblade 2 wurde. Zu Zelda: BotW 2 heißt es: “Anscheinend findet das Spiel wie erwartet direkt nach dem ursprünglichen BOTW statt. Und wie wir angenommen haben, wird es zeigen, wie Link und Zelda Hyrule wieder aufbauen und gleichzeitig mit einer neuen Bedrohung umgehen (er hat nicht viel anderes gesagt, als dass es nicht direkt Ganon ist).”

Der Leaker weiter: “Der wirklich interessante Teil ist, dass wir spielbare Flashback-Sequenzen von Link bekommen werden, bevor er 100 Jahre lang schlafen ging. Diese Rückblenden sind noch vor den Erinnerungen, die wir im Original BOTW gesehen haben. Meine Quelle sagte mir, dass er diese gesehen und gespielt hat und dass sie “sehr Pate Teil II esque” waren. Das ist alles, was er mir gesagt hat, und wenn ich mehr höre, melde ich mich hier, um es zu berichten.”

Das hört sich ziemlich interessant an, oder? Man sollte jedoch an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass es sich hier um Gerüchte handelt. Bis es offizielle Infos dazu gibt, werden mit Sicherheit noch einige Monate ins Land ziehen.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das alles hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und wir können es kaum erwarten, Breath of the Wild 2 zu spielen.