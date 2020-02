Ghost Knight: A Dark Tale ist ein Action-Plattformer auf Basis der Unreal Engine 4

in

Grimware Games kündigte mit Ghost Knight: A Dark Tale einen neuen 2.5D-Action-Plattformer an, der auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht.

Heute habe ich einen interessanten Titel für euch, wenn ihr auf Action-Plattformer steht: Ghost Knight: A Dark Tale. Dank der Unreal Engine 4 erwartet euch eine ziemlich coole Grafik – und spielerisch hat Ghost Knight auch einiges zu bieten.

Die Story spielt in einer dunklen Fantasy-Welt, in der ein verrückter König auf der Suche nach Unsterblichkeit Portale in eine dunkle Dimension öffnet. Unsere AUfgabe ist es, eine Welt voller Untoten, Dämonen, Hexen und Bestien zu durchqueren, um die irregeführte Suche des verrückten Königs zu stoppen.

Leider verriet Grimware Games keine weiteren Details zum Spiel. Mit anderen Worten: Es gibt noch keinen Release-Termin und wir wissen nicht, für welche Plattformen das Spiel erscheint.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

