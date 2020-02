Ghostrunner: Hier sind 6 Minuten aus dem First-Person-Cyberpunk-Spiel

In einem neuen Video bekommen wir sechs Minuten aus dem kommenden Cyberpunk-Actionspiel Ghostrunner zu sehen.

Im August letzten Jahres wurde das Cyberpunk-Actionspiel Ghostrunner vorgestellt und seit der Ankündigung war es relativ ruhig rund um den Titel. Im Rahmen der PAX East wurde jetzt aber eine neue Gameplay-Demo präsentiert.

Diese Demo bekommt ihr im nachfolgenden Video zu sehen. Sie gibt einen guten Eindruck davon, was uns im Spiel erwartet. Unter anderem dürft ihr euch auf Ego-Slasher-Action und Parkour-Einlagen wie in Mirror’s Edge freuen.

Man kann an der Wand laufen und die Zeitlupen-Ausweichmechanik nutzen, um Gegner gezielt mit einem Cyber-Schwert zu zerlegen. Hört sich cool an? Sieht auch so aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier die neuen Spielszenen:

Offiziell heißt es zum Spiel: “Erklimme den letzten verbliebenen Unterschlupf der Menschheit, eine riesige Turmstadt namens Ascend. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos gezeichnet. Besiege deine Feinde, entdecke die Geheimnisse dieser Superstruktur sowie deinen eigenen Ursprung und erhalte die Macht, den Keymaster herauszufordern.”

Ghostrunner erscheint irgendwann in diesem Jahr, einen konkreten Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite auf Steam.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein blutiger Trip, der vor allem Fans von schnellen Actionspielen gefallen wird.