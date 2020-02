Half-Life: Alyx erscheint am 23. März (neue Screenshots)

Valve verkünete kürzlich den Release-Termin des VR-Shooters Half-Life: Alyx und veröffentlichte neue Screenshots aus dem Spiel.

Falls ihr ein VR-Headset besitzt, dann könnt ihr es mit Sicherheit kaum erwarten, endlich Half-Life: Alyx zu spielen. Gut, dass Valve mittlerweile den genauen Release-Termin verkündete. Demnach soll der Titel am 23. März 2020 auf Steam erscheinen.

Mit dieser Ankündigung wurden auch drei neue Screenshots veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Return to City 17 in just six weeks. Follow https://t.co/Jwo28Gv5qO and https://t.co/R3DOBJdsOh for more news. pic.twitter.com/cYStPwAqI0