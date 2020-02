Holt euch Assassin’s Creed Syndicate demnächst kostenlos

Epic kündigte kürzlich an, dass das Spiel Assassin’s Creed Syndicate demnächst kostenlos im Epic Games Store erhältlich ist.

Ab dem 20. Februar könnt ihr euch Assassin’s Creed Syndicate kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Das kündigte Epic kürzlich offiziell an. Um den Titel kostenlos abzustauben, benötigt ihr lediglich ein Account bei Epic Games.

Hier die Twitter-Ankündigung:

Two free games are better than one.



Surprise! Assassin’s Creed Syndicate will also be free on the Epic Games Store this week, starting February 20.



