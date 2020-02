Holt euch Kingdom Come: Deliverance jetzt kostenlos

in

Epic bietet das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance aktuell kostenlos im hauseigenen Store an.

Mal wieder Lust auf ein umfangreiches Mittelalter-Rollenspiel? Dann solltet ihr in diesen Tagen einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort könnt ihr euch das Spiel Kingdom Come: Deliverance kostenlos herunterladen.

Das Angebot gilt noch bis zum 20. Februar um 17:00 Uhr. Um das Spiel herunterladen zu können, benötigt ihr leidglich einen Account bei Epic. Dann könnt ihr den Download über diesen Link starten.

Zum Spiel heißt es: “Vom Ausbruch des Bürgerkriegs überrascht, musst du hilflos zusehen, wie Invasoren dein Dorf stürmen und deine Familie ermorden. Nur knapp dem brutalen Angriff entkommen, greifst du selbst zum Schwert, um zurückzuschlagen. Räche den Tod deiner Eltern und hilf mit, die einfallenden Horden zurückzuschlagen!”

Auf euch warten zahlreiche Quests, die ihr lösen könnt, wie ihr wollt. Aber ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Abgesehen davon dürft ihr eine weitreichende Spielwelt in High-End-Grafik erkunden.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein spannendes Rollenspiel mit vielen Freiheiten. Wer auf das Mittelalter-Setting steht, der sollte den Titel unbedingt ausprobieren.