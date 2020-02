Holt euch The Division 2 jetzt für 3 Euro aus dem Ubisoft Store

Ubisoft bietet den Koop-Shooter The Division 2 aktuell für 3 Euro im hauseigenen Store an.

Heute habe ich ein tolles Schnäppchen für euch: Im Ubisoft Store könnt ihr euch The Division 2 jetzt für nur 3 Euro kaufen. Hier der Link zur Produktseite. Und falls ihr lieber im Epic Games Store einkauft, könnt ihr euch das Spiel auch dort für 3 Euro holen.

Aber falls ihr das Spiel für diesen Preis abbstauben wollt, solltet ihr euch beeilen, denn das Angebot gilt nur bis zum 17. Februar.

Bei Tom Clancys The Division 2 handelt es sich um einen Looter Shooter, der vor fast einem Jahr veröffentlicht wurde und dank zahlreicher Updates mittlerweilet genügend Inhalte für zahlreiche Stunden Spielspaß bietet – vor allem für diesen Preis.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Sieben Monate sind vergangen, seitdem sich ein tödlicher Virus über New York City und den Rest der Welt ausgebreitet hatte und die Bevölkerung verkrüppelte. Als der Virus auftrat, wurde The Division, eine Einheit ziviler Schläferagenten, als letzte Verteidigunslinie aktiviert. Seitdem kämpfen die Division Agenten unermüdlich darum, das zu retten, was noch übrig ist. Für The Division steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Washington, D.C. – die am stärksten geschützte Stadt der Erde – ist in Gefahr und die gesamte Nation steht kurz vor dem Zusammenbruch. Wenn Washington, D.C. verloren ist, dann auch der Rest der Nation. Als Division Agent, der seit mehr als sieben Monaten im Einsatz ist, sind du und dein Team die letzte Hoffnung, den Zusammenbruch der Gesellschaft nach der Epidemie zu verhindern.”

Noch mehr News, Infos und Videos zu The Division 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Für nur 3 Euro sollte man sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Das ist ein absolutes Schnäppchen.