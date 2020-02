In Anthem wurde die Weihnachtsdeko noch immer nicht abgenommen

Das letzte Update für Anthem erschien Ende Januar. Es behob unter anderem einige Fehler , jedoch wurde anscheinend vergessen, die Weihnachtsdekoration zu entfernen.

Sam Loveridge, Chefredaktuerin bei GamesRadar, stattete dem Sci-Fi-RPG Anthem kürzlich einen Besuch ab und stellte fest, dass im Spiel die Weihnachtsdekoration noch immer nicht abgenommen wurde. Das zeigt, dass die Entwickler wohl gerade nicht wirklich bestrebt sind, das Spiel in seinem aktuellen Zustand voranzuteiben.

Hier ein Tweet, der die Weihnachtsdekoration in Anthem zeigt – mitten im Februar:

Decided to have a dip back into Anthem. The fact that all the Christmas decs are still up made it feel even sadder pic.twitter.com/HQlN668H2e