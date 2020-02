In Mass Effect spielte fast niemand einen bösen Helden

Laut des früheren Bioware Cinematic Designers John Ebenger spielte in Mass Effect fast niemand einen bösen Helden.

Falls ihr Mass Effect gespielt habt, dann wisst ihr, dass man in diesem Rollenspiel nicht nur einen guten Helden spielen kann. In manchen Situationen kann man sich entscheiden, so richtig böse zu sein. Das Problem: Fast kein Spieler mochte das.

Das geht aus einem Twett von John Ebenger, ehemaliger Cinematic Designer bei Bioware, hervor. Auf einen anderen – sehr unterhaltsamen – Tweet antwortete er: “Jep. Etwa 92% der Mass Effect-Spieler waren Paragon. Und wir haben auch viel Arbeit in den Renegade-Inhalt gesteckt :(“

Mit anderen Worten: Kaum ein Mass Effect-Spieler interessierte sich für die böse Seite, was bedeutet, dass nur ein geringer Prozentsatz der Spieler entsprechende Inhale zu Gesicht bekommen hat.

Hier der entsprechende Tweet:

Yup. Something like 92% of Mass Effect players were Paragon.

And we put a lot of work in to the Renegade content too 🙁 https://t.co/lywwx7n4Hy