In “The Hunt” jagen wohlhabende Eliten zwölf Fremde (Trailer)

Universal Pictures veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Satire-Thriller “The Hunt”.

Der Film “The Hunt” dreht sich um zwölf Fremde, die auf einer Lichtung aufwachen, ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen sind. Sie wurden von reichen Eliten ausgewählt, die sie als Sport mit Waffen jagen. Doch die reichen Freaks haben nicht mit Crystal (Betty Gilpin), eine der Gejagten, gerechnet. Sie dreht den Spieß nämlich einfach um.

Ursprünglich hätte “The Hunt” am 27. September 2019 in den Kinos anlaufen sollen. Jedoch wurde der Film mehrfach verschoben. Unter anderem deswegen, weil sich im August 2019 kurz hintereinander zwei Anschläge mit Schusswaffen ereigneten (Anschlag in El Paso am 3. August und Anschlag von Dayton am 4. August).

Universal verkündete am 7. August 2019 die Aussetzung der Marketingkampagne für den Film. Am 9. August kritisierte US-Präsident Donald Trump den Film auf Twitter, ohne ihn direkt zu benennen. Er nannte das „liberale Hollywood“ rassistisch und sagte, der Film sei gemacht worden, um aufzuheizen und Chaos zu verursachen.

Hier der neue Trailer:

Der Film läuft am 13. März 2020 in den Kinos an.

Das denken wir:

Der Film könnte interessant werden. Die ersten Szenen aus dem Film sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.