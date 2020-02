Kingdom Under Fire: The Crusaders erscheint noch im Februar in HD für PC

Das Studio Blueside kündigte an, dass das Spiel Kingdom Under Fire: The Crusaders noch im Februar auf dem PC erscheint.

Das Action-Strategiespiel Kingdom Under Fire: The Crusaders erschien 2004 für die Xbox und nun wurde verkündet, dass der Titel am 28. Februar in HD auch für den PC erscheinen wird.

Ihr dürft euch auf volle Controller-Unterstützung sowie einem brandneuen Maus- und Tastaturmodus freuen. Ihr könnt die klassischen Schlachtfelder in Breitbild-HD erkunden und dabei eure Gegner zum Heavy-Metal-Soundtrack niedermähen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Das Kult-Juwel des Heavy-Metal-Fantasy-Action-Strategiespiels kommt in HD für den PC. Führen Sie Ihre Armeen von der vordersten Front aus und erteilen Sie Ihren Streitkräften strategische Befehle, während Sie inmitten des Hack-n’-Slash-Kampfes stecken.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zu offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, infos und Videos zu Kingdom Under Fire findet ihr hier.

Das denken wir:

Fans des Klassikers werden sich sicher über die HD-Neuauflage freuen. Wer auf den Action-Strategie-Mix steht, der sollte den Titel mal ausprobieren.