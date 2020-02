Maneater: Hier sind 15 Minuten aus dem Hai-RPG

Kürzlich wurde ein neues Video veröffentlicht, das 15 Minuten aus dem Hai-RPG Maneater zeigt.

Wir berichteten ja schon häufiger über das Hai-Rollenspiel Maneater, aber in den letzten Wochen war es relativ still rund um den Titel. Jetzt veröffentlichte IGN aber ein Video mit neuen Spielszenen.

Dieses Video zeigt 15 Minuten aus dem Story-Modus. Darum geht es im Spiel: Wir schlüpfen in die Rolle eines Baby-Bullenhais, der sich im Laufe der Geschichte zu einem ausgewachsenen Tier entwickelt. Uns erwartet ein Kampf ums Überleben – in offenen Ozeanen, Sümpfen und Flüssen, in denen in jeder Tiefe Gefahren lauern.

Die Geschichte dreht sich um den Meisterjäger Scaly Pete, der das Muttertier des Bullenhais getötet hat, den wir steuern – und irgendwann müssen wir ihm uns stellen. Das Ganze ist in einer Dokumentation verpackt, die nach und nach die Geschichte erzählt.

Hier das Video:

Über diesen Link gelangt ihr zur Epic Games Store-Seite des Spiels.

Erscheinen soll Maneater am 22. Mai für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr interessantes RPG mit coolen Ideen. Vor allem die Story ist sehr spannend erzählt und unterscheidet sich deutlich von der Genre-Konkurrenz.