Capcom verkündete kürzlich, dass die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection ist ab sofort digital erhältlich ist.

Fans von Mega Man aufgepasst: Ihr könnt euch die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection ab sofort digital für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch holen.

Zu dieser Collection heißt es: “Mit der Mega Man Zero/ZX Legacy Collection bringt Capcom alle Spiele der Mega Man Zero- und ZX-Serien erstmals von den Handheld-Displays der Originalversionen auf große Bildschirme. Die Collection, bestehend aus allen vier Mega Man Zero-Spielen, Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent ist ab sofort digital für die Xbox One-Gerätefamilie inklusive der Xbox One X, das PlayStation 4 Computer Entertainment System, Nintendo Switch und Steam erhältlich.”

“Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection vereint die herausfordernden Bosskämpfe der Zero- und ZX-Reihe, schnelles Plattform-Gameplay und präzise Kämpfe. Spielenostalgiker können die originale Sprite-Art auswählen oder HD-Filter aktivieren. Wer erstmals in die Titel der Zero- und ZX-Serien reinspielt, kann den optionalen Casual Scenario-Modus aktivieren, um den Schwierigkeitsgrad eines jeden Spiels abzusenken. Mit dem Save-Assist-System lassen sich mitten in einer Mission Speicherpunkte erstellen.”

Übrigens dürfen sich Fans auch auf den sogenannten Z-Chaser-Challenge-Mode freuen. Hier müsst ihr die Bestzeiten anderer Spieler schlagen, die aus jedem Spiel der Mega Man Zero/ZX Legacy Collection gezogen wurden.

Dazu heißt es: “Spieler können dabei ihre Fähigkeiten alleine verbessern, gegen Geisterdaten von Top-Performern in der globalen Rangliste antreten oder im lokalen Mehrspielermodus gegen ihre Freunde antreten.”

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Fans von Mega Man sollten sich diese Collection nicht entgehen lassen. Hier erwarten euch nicht nur sechs Klassiker in einem Spiel, sondern auch viele coole Neuerungen.