Metro Exodus erscheint noch im Februar auf Steam

Kürzlich bestätigte das Studio 4A Games, dass der Ego-Shooter Metro Exodus im Februar auf Steam erscheint.

Ein Jahr nach dem Release von Metro Exodus im Epic Games Store verkündete 4A Games, dass der Titel ab dem 15. Februar auch im Steam Store erscheint. Hier der Tweet dazu:

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus – returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:



00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT



Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL