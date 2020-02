Mortal Kombat 11 Deepfake – Van Damme als Johnny Cage und Kenau Reeves als Sub-Zero

in

Der YouTuber “BabyZone” veröffentlichte zwei Deepfake-Videos, in denen wir bekannte Schauspieler als Charaktere in Mortal Kombat 11 sehen.

Heute habe ich mal wieder Videos für alle Fans von Mortal Kombat. Und zwar erstellte “BabyZone” zwei Videos, in denen er Charaktere aus Mortal Kombat 11 mit bekannten Schauspielern ausgetauscht hat.

Unter anderen wird Kabal mit Dwayne “The Rock” Johnson und Johnny Cage durch Jean-Claude Van Damme ersetzt. Abgesehen davon übernimmt Keanu Reeves die Rolle von Sub-Zero und Jackie Chan schlüpft in die virtuelle Haut von Kung Lao. Das Ergebnis ist wirklich großartig. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier die zwei Deepfake-Videos:

Ziemlich cool, oder? Jetzt wissen wir wenigstens, wie Sub-Zero, Kung Lao und Co. in einem alternativen Universum aussehen, in denen sie von bekannten Schauspielern verkörpert werden.

Weitere News, Infos und Videos zu Mortal Kombat 11 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

NetherRealm sollte diese Skins ins Spiel bringen. Das wäre der Hammer. Leider wird das nie passieren.