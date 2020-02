Mortal Kombat 11: Erste Spielszenen von Spawn gibt es im März

Das Studio NetherRealm verkündete kürzlich, dass wir den DLC-Kämpfer Spawn in Mortal Kombat 11 zum ersten Mal im März zu sehen bekommen werden.

Falls ihr auf erste Spielszenen von Spawn in Mortal Kombat 11 wartet, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: NetherRealm verriet kürzlich, dass wir den Comichelden zum erste Mal am 8. März zu sehen bekommen werden.

Der erste Gameplay-Trailer wird im Rahmen des diesjährigen Final Kombat (einem Turnier, an dem 16 der weltbesten Mortal Kombat 11-Spieler teilnehmen werden) präsentiert.

Abgesehen davon wurde auch angekündigt, dass Shang Tsungs Synchronsprecher Cary-Hiroyuki Tagawa an der Veranstaltung teilnehmen wird. Spawn-Schöpfer Todd McFarlane und Spawns Synchronsprecher Keith David werden auch vor Ort sein.

Hier der offizielle Tweet dazu:

We’re excited to reveal more details for Final Kombat on March 8th! Grab your tickets and meet legends @Todd_McFarlane, @ImKeithDavid, @CHTOfficial, and more. #MK11 https://t.co/EQhXVwCGCZ pic.twitter.com/qrUPFWoBTO