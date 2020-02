My Hero One’s Justice 2: Hier sind die Systemanforderungen

in

Bandai Namco hat die Systemanforderung der PC-Version des 3D-Arena-Fighters My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht.

Bis zum Release des Actionspiels My Hero One’s Justice 2 müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber dafür wurden nun die offiziellen Systemanforderungen des Spiels veröffentlicht, die ihr unter diesen Zeilen findet.

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: WINDOWS 7, 64 bit

Prozessor: Intel Core i5-750 / AMD Phenom II X4 940

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6870

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 12 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10, 64 bits

Prozessor: Intel Core i5-3470or AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660or AMD Radeon HD 7870

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 12 GB verfügbarer Speicherplatz

Mit My Hero One’s Justice 2 erwartet euch der Nachfolger des Überraschungserfolgs My Hero One’s Justice 2. Offiziell heißt es dazu: “Finden Sie heraus, wie es nach dem Ende von My Hero One’s Justice mit „Deku“ und seiner Klasse von der U.A. High School weitergeht. Seien Sie Teil unvergesslicher Kämpfe und erleben Sie ein weiteres Mal ikonische Szenen!

Die Protagonisten von My Hero One’s Justice sind zurück und werden von einer Reihe neuer Charaktere aus der Serie unterstützt. Bilden Sie ihr Traumteam mit den neuen Spielfiguren und ihren Lieblingsbösewichten oder – Helden und bauen sie ihre „Plus Ultra“-Anzeige auf, um spezielle Kombos auszuführen!”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Erscheinen soll das Spiel am 13. März 2020.

