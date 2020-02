One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Im Launch-Trailer erledigt Saitama jeden Gegner mit einem Schlag

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht kürzlich den Launch-Trailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Falls ihr auf den Release des Kampfspiels One Punch Man: A Hero Nobody Knows wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Das Spiel erscheint bereits am 28. Februar für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC.

Hier handelt es sich um ein Spiel, das auf dem erfolgreichen Anime One Punch Man basiert. Unter anderem erwarten uns in diesem Action-Fighting-Game 3-gegen-3-Kämpfen und Spezial-Attacken, die Fans aus der Serie kennen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “SpielerInnen werden ihre eigenen Helden erstellen können, für die Heldenvereinigung kämpfen und auf bereits bekannte Charaktere der Original-Story treffen. Als Teil der Heldenvereinigung treten Fans einer Vielzahl von Monstern und Bösewichten gegenüber, vor denen die unschuldigen Stadtbewohner geschützt werden müssen.

Von Beginn an werden SpielerInnen auf Saitama, auch „Glatzen-Umhang“ genannt, aufmerksam gemacht, der mit nur einen Schlag seine Gegner ausschalten kann. Im neuen Gameplay-Trailer werden weitere Informationen zu ihm und Suiryu, Kampfsport-Wunder und erster spielbarer Charakter des Season Pass, bekannt gegeben.”

Da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Und wie es sich für One Punch Man gehört, haut er im Clip alle seine Gegner mit nur einem Schlag zu Brei.

Hier der Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Hier erwartet uns ein ziemlich abgefahrenes kampfspiel, das nicht nur Fans des Animes gefallen wird. Vor allem die One-Punch-Mechanik ist ziemlich cool.