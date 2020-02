Ori and The Will of the Wisps: Hier sind die ersten 20 Minuten aus dem Spiel

Kürzlich wurde ein neues Video veröffentlicht, das 20 Minuten aus dem Adventure Ori and The Will of the Wisps zeigt.

In wenigen Tagen erscheint mit Ori and The Will of the Wisps der Nachfolger des Spiels Ori and the Blind Forest. Wer aber schon jetzt wissen möchte, wie die ersten Minuten im Spiel aussehen, der sollte sich nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen. Wer jedoch keine Lust auf SPOILER hat, der sollte das Video überspringen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Der kleine Waldgeist Ori hat schon viele Gefahren gemeistert. Doch als ein schicksalshafter Flug die kleine Eule Ku in Bedrängnis bringt, bedarf es mehr als bloßen Mut, um eine Familie wieder zu vereinen, ein geschundenes Land zu heilen und Oris wahre Bestimmung zu erfahren.”

In seinem neuesten Abenteuer trifft Ori auf neue Freunde und Widersacher, die der handgezeichneten Spielwelt Leben einhauchen. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, seht ihr hier:

Ori and The Will of the Wisps erscheint am 11. März für PC und Xbox One.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels. Weitere News und Infos zum Spiel findet ihr hier.

Das denken wir:

Wer den Vorgänger mochte, der wird mit Ori and The Will of the Wisps voll auf seine Kosten kommen. Hier erwartet uns ein abwechslungsreiches Adventure mit einer tollen Grafik.