Outriders: Seht euch hier die ersten Spielszenen an

Square Enix veröffentlichte kürzlich eine Gameplay-Präsentation des kommenden RPG-Koop-Shooters Outriders.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Square Enix einen neuen Trailer zum kommenden Koop-Shooter Outriders, in dem wir noch keine richtigen Spielszenen zu sehen bekommen haben. Jetzt wurden jedoch die ersten Spielszenen im Rahmen einer Gameplay-Präsentation veröffentlicht.

Das Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, gibt uns einen ersten Einblick in die Spielmechanik. Im Spiel erstellen wir unsere eigenen Outrider und begeben uns auf eine Reise zu einem feindlichen Planeten. Die Entwickler versprechen eine umfangreiche Story und eine vielfältigen Welt. Wir lassen die Slums und Elendsviertel der First City hinter uns und durchqueren Wälder, Berge und Wüsten auf der Suche nach einem mysteriösen Signal.

Unter anderem dürft ihr euch auf actionreiche Schusswechsel aus der Third-Person-Perspektive freuen. Abseits der Gefechte sorgen Rollenspielelemente für Abwechslung. Das heißt, dass ihr euren Outrider wie in einem Rollenspiel mit neuen Ausrüstungsgegenständen verbessern und individualisieren könnt.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt dieses Video:

Und wie gefallen euch die ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit. Mich erinnert das Ganze an eine Mischung aus Gears of War und The Division und diese Kombination finde ich ganz interessant. Aber ob das Spiel auch auf lange Sicht überzeugen kann, lässt sich noch nicht sagen. Ich freue mich aber schon darauf, mehr aus dem Spiel zu sehen.

Outriders erscheint Ende des Jahres für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen sehr interessant aus. Wer auf Koop-Action steht, der sollte sich den Titel schon mal vormerken.