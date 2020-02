Path of Exile: Delirium – Die nächste Erweiterung wird im März veröffentlicht

Grinding Gear Games hat angekündigt, dass Path of Exile: Delirium, die nächste Erweiterung für das Action-RPG, im März erscheinen wird.

Das Studio Grinding Gear Games hat kürzlich verraten, dass Delirium, die nächste Erweiterung für Path of Exile, am 13. März an den Start geht. Offiziell heißt es dazu: “Ein mysteriöses Leiden hat Ihren Geist infiltriert. Als Sie den Spiegel des Deliriums berühren, verwandelt sich die Realität in Nebel und Ihre schlimmsten Albträume tauchen vor Ihren Augen auf.

Unsere März-Erweiterung enthält die Delirium-Herausforderungsliga, das neue Cluster-Juwelensystem, neue Fähigkeiten und Unterstützungsedelsteine, mächtige neue Gegenstände und weitere Verbesserungen des Atlas-Endspiels.”

Abgesehen davon erwarten euch zahlreiche neue Monster, viele neue Bosse und schreckliche Dämonen. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgender Trailer:

