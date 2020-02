Plague Inc.: Seuchen-Simulator wird in China aus dem App Store verbannt

In China wurde das Spiel Plague Inc. für illegal erklärt und kurzerhand aus dem App Store geworfen.

Kürzlich veröffentlichte das Studio Ndemic Creations ein Statement, in dem erklärt wird, dass die chinesische Regulierungsbehörde Cyberspace Administration of China das Spiel Plague Inc. für illegal erklärt hat.

In der Stellungnahme heißt es: “Es ist uns nicht klar, ob diese Entfernung mit dem anhaltenden Ausbruch des Coronavirus in China zusammenhängt. Die Bildungsbedeutung von Plague Inc. wurde jedoch wiederholt von Organisationen wie der CDC anerkannt. Derzeit arbeiten wir mit großen globalen Gesundheitsorganisationen zusammen, um herauszufinden, wie wir ihre Bemühungen zur Eindämmung und Kontrolle von COVID-19 am besten unterstützen können.”

We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgw pic.twitter.com/5wQ93NsCKw