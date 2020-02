Remedy arbeitet aktuell an 4 Spielen

in

Kürzlich verriet Remedy, dass das Studio aktuell an vier verschiedenen Spielen arbeitet.

Falls ihr euch fragt, was die Macher von Max Payne und Control gerade so treiben: Remedy arbeitet gerade an vier verschiedenen Titeln.

Das erste Spielprojekt ist die Einzelspieler-Kampagne von CrossfireX. Das zweite Projekt ist ein weiteres Spiel im Crossfire-Universum. Dazu haben wir aber leider keine weiteren Infos.

Das dritte Spiel wurde noch nicht angekündigt, es ist aber bekannt, dass gerade ein Team bestehend aus 20 Leuten daran arbeitet. Laut Remedy geht es mit diesem Projekt gut voran. Das vierte Projekt heißt Vanguard. Hier handelt es sich um einen langfristig angesetzten und dienstbasiertern Multiplayer-Titel.

Das alles ist zwar nicht wirklich konkret, aber es ist schön zu hören, dass Remedy aktuell gleich an mehreren Projekten arbeitet und wir sind auf jedes einzelne gespannt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind vor alle auf das Multiplayer-Projekt von Remedy gespannt und hoffen, dass es bald mehr Infos dazu gibt.

Quelle: dsogaming.com