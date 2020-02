Resident Evil 3: Demo auf dem Weg – Video zeigt 15 Minuten aus dem Spiel

Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt 15 Minuten aus dem kommenden Remake von Resident Evil 3.

Falls ihr euch schon auf den Release des Resident Evil 3 Remakes freut, habe ich eine gute Nachricht für euch: Game Informer veröffentlichte ein Video, das 15 Minuten aus dem Spiel zeigt.

Den Clip findet ihr auf dieser Seite weiter unten. Aber Vorsicht: Wer SPOILER vermeiden möchte, der sollte den Clip lieber überspringen.

Übrigens bestätigte Capcom kürzlich, dass es demnächst eine Demo des Spiels geben wird. Wer den Titel also selbst ausprobieren möchte, der kann das bald tun. Hier die Ankündigung dazu auf Twitter:

It was written in the STARS… 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We’ll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH