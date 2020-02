Ring Fit Adventure: Coronavirus führt zu Umsatzanstieg

Der Coronavirus sorgt in China zum Anstieg der Nachfrage eines ganz bestimmten Switch-Spiels: Nintendos Ring Fit Adventure.

Gut möglich, dass der Coronavirus dafür sorgt, dass die Nintendo Switch in den nächsten Monaten etwas schwieriger zu bekommen sein wird, da ein Teil der Konsole in China hergestellt wird und dort die Industrie gerade zum Stillstand komm.

Der Virus sorgt jedoch auch zu einem Umsatzanstieg des Spiels Ring Fit Adventure. Das Spiel wurde seit seiner Veröffentlichung im Herbst zu einem ziemlichen Überraschungshit für Nintendo. Und mittlerweile ist es auch ein Hit in China, wo es noch nicht einmal offiziell veröffentlicht wurde.

Laut des Videospiel-Analysten Daniel Ahmad kaufen chinesische Einzelhändler das Spiel in großen Mengen und verkaufen es in China umgerechnet für über 230 Euro (der UVP des Spiels beträgt 79,99 Euro). Der Grund für die hohe Nachfrage: Aufgrund des Ausbruchs des Virus dürfen viele Menschen das Haus nicht verlassen und da eignet sich Ring Fit Adventure als Alternative zum normalen Training.

Übrigens: Interessanterweise sind chinesische Switch-Einheiten kompatibel mit Software aus anderen Ländern, aber chinesische Software ist regional gesperrt.

Chinese resellers are continuing to buy overseas stock of Ring Fit Adventure in huge quantities to resell in China where the package is currently selling for over $250.



Global shortages + viral short videos showcasing the game + impact of coronavirus driving up demand. pic.twitter.com/qrLOy9x8hv