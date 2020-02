Ruiner erscheint für Switch “01010011 01001111 01001111 01001110”

Das Studio Reikon Games und Publisher Devolver Digital kündigten an, dass der Action-Shooter Ruiner für die Nintendo Switch erscheint.

Wer eine Switch besitzt und das Spiel Ruiner gerne spielen würde, der darf sich freuen: Kürzlich wurde der Titel offiziell für die Nintendo-Konsole angekündigt. Leider gibt es noch keinen genauen Release-Termin.

In der Ankündigung findet man lediglich den Binärcode “01010011 01001111 01001111 01001110”. Dieser lässt sich mit “soon”, also “bald”, übersetzen. Hier die Ankündigung:

YOU CAN NEVER ESCAPE.



RUINER IS COMING TO #NintendoSwitch



WHEN?

01010011 01001111 01001111 01001110



You asked, we deliver. It took a while, but we’re almost there. Get ready. Help us and SPREAD THE NEWS!#RUINER #ruinergame #nintendo #switch #cyberpunk pic.twitter.com/PuAmj1g4SJ